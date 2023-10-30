Уборщики объяснили, чем легко удалить грязь из поддона душевой кабины
По мнению экспертов, самой грязной зоной ванной комнаты есть душ, а не туалет. Вся грязь, которая смывается во время душа, попадает в душевой поддон.
Эксперт по уборке Сара Демпси из MyJobQuote.co.uk поделилась, как почистить душевой поддон. По ее словам, понадобится несколько доступных ингредиентов, сообщает Express.co.uk.
В частности, нужно взять:
- полстакана пищевой соды;
- полстакана белого уксуса;
- сок лимона;
- маленькую миску;
- мягкую губку.
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Смешайте пищевую соду и уксус, чтобы они начали шипеть. Добавьте в миску сок лимона, чтобы придать душу приятный цитрусовый аромат.
Распределите смесь поддоном для душа и дайте ей примерно минуту, чтобы она подействовала. Затем используйте мягкую неабразивную губку или тряпку, чтобы почистить душевой поддон круговыми движениями.
Дайте смеси отдохнуть еще примерно минуту, а затем смойте остатки смеси теплой водой. Промокните душевой поддон чистой сухой тканью. Желательно выполнять этот метод очищения еженедельно, чтобы душевой поддон всегда был чист.
Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.
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