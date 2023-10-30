Уборщики объяснили, чем легко удалить грязь из поддона душевой кабины

По мнению экспертов, самой грязной зоной ванной комнаты есть душ, а не туалет. Вся грязь, которая смывается во время душа, попадает в душевой поддон.

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Эксперт по уборке Сара Демпси из MyJobQuote.co.uk поделилась, как почистить душевой поддон. По ее словам, понадобится несколько доступных ингредиентов, сообщает Express.co.uk.

В частности, нужно взять:

полстакана пищевой соды;

полстакана белого уксуса;

сок лимона;

маленькую миску;

мягкую губку.

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Смешайте пищевую соду и уксус, чтобы они начали шипеть. Добавьте в миску сок лимона, чтобы придать душу приятный цитрусовый аромат.

Распределите смесь поддоном для душа и дайте ей примерно минуту, чтобы она подействовала. Затем используйте мягкую неабразивную губку или тряпку, чтобы почистить душевой поддон круговыми движениями.

Дайте смеси отдохнуть еще примерно минуту, а затем смойте остатки смеси теплой водой. Промокните душевой поддон чистой сухой тканью. Желательно выполнять этот метод очищения еженедельно, чтобы душевой поддон всегда был чист.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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