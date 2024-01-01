Уборщица назвала лучший способ очищения лейки в душе от известкового налета

Известковый налет является распространенной проблемой в ванной, он накапливается вокруг кранов и душевой лейки. Однако есть способ, который позволит быстро избавиться от этой проблемы.

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Сара Демпси, эксперт по уборке, рекомендует использовать белый уксус. Жидкость легко растворяет налет, сообщает Express.co.uk.

Снимите лейку из прикрепленного шланга и отложите маленькую резиновую шайбу сбоку, чтобы не потерять ее. Уложите насадку в ведро или большой пластиковый контейнер и полейте ее белым уксусом.

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Оставьте ее вымачиваться примерно на 30 минут или дольше. Если душевая лейка сделана из латуни, не оставляйте ее в растворе уксуса дольше 30 минут, чтобы избежать повреждения.

После этого хорошо промойте водой, почистив зубной щеткой, чтобы удалить налет. Протрите душевую лейку чистой сухой тканью из микроволокна.

Снова подсоедините шланг к лейке, а затем включите душ. Это смоет остатки известкового налета, а душевая лейка будет блестяще чистотой.

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