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Уборщица объяснила, как дешево вывести пятна из матраса без агрессивной химии

Анастасия Крыщук

Уборщица объяснила, как дешево вывести пятна из матраса без агрессивной химии

Пятна на матрасе неизбежны, но их не так уж трудно удалить. Даже самые стойкие пятна из матрасов можно удалить с помощью простого домашнего средства.

Уборщица Люси Хилл боролась с потом и пятнами крови на своем матрасе. По ее словам, пятна исчезли после использования пищевой соды и белого уксуса, сообщает Express.co.uk.

Начните с нанесения пищевой соды прямо на пятно, а затем сбрызните это место немного белого уксуса. Достаточно немного, чтобы покрыть пятно.

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Применяя раствор уксуса, помните, что меньше – лучше. Цель состоит в том, чтобы увлажнить матрас, а не смочить его. Переувлажнение матраса может привести к появлению плесени и плесени.

Оставьте эти два кухонные ингредиента примерно на 30 минут, прежде чем использовать чистую ткань и протереть матрас. В сочетании пищевая сода и уксус входят в химическую реакцию, в результате которой образуется вода и углекислый газ. Эта газированная реакция способствует разрыхлению и удалению пятен.

Чтобы предотвратить появление плесени, очень важно дать матрасу полностью высохнуть, прежде чем класть на него постельное белье. Чтобы ускорить высыхание, откройте окна или воспользуйтесь вентилятором.

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