Уборщица объяснила, как дешево вывести пятна из матраса без агрессивной химии

Пятна на матрасе неизбежны, но их не так уж трудно удалить. Даже самые стойкие пятна из матрасов можно удалить с помощью простого домашнего средства.

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Уборщица Люси Хилл боролась с потом и пятнами крови на своем матрасе. По ее словам, пятна исчезли после использования пищевой соды и белого уксуса, сообщает Express.co.uk.

Начните с нанесения пищевой соды прямо на пятно, а затем сбрызните это место немного белого уксуса. Достаточно немного, чтобы покрыть пятно.

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Применяя раствор уксуса, помните, что меньше – лучше. Цель состоит в том, чтобы увлажнить матрас, а не смочить его. Переувлажнение матраса может привести к появлению плесени и плесени.

Оставьте эти два кухонные ингредиента примерно на 30 минут, прежде чем использовать чистую ткань и протереть матрас. В сочетании пищевая сода и уксус входят в химическую реакцию, в результате которой образуется вода и углекислый газ. Эта газированная реакция способствует разрыхлению и удалению пятен.

Чтобы предотвратить появление плесени, очень важно дать матрасу полностью высохнуть, прежде чем класть на него постельное белье. Чтобы ускорить высыхание, откройте окна или воспользуйтесь вентилятором.

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