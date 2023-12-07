Уборщица рассказала, как можно использовать деревянную лопатку для уборки на кухне

Многие боятся уборки кухни из-за огромного количества грязи. К счастью, глубокую уборку можно облегчить с помощью одного элемента посуды.

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Jetlag Remedy, австралийская компания, занимающаяся домашним хозяйством, предлагает использовать деревянные лопатки. Об этом сообщает Express.co.uk.

Удалить жир и грязь можно, повернув лопатку микротканью и протолкнув ее вдоль тех мест, в которые трудно попасть. Формируемые края особенно полезны для удаления грязи из узких углов, где легко задерживается грязь.

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После того, как головка лопатки завернута тканью, нужно ввести ее вдоль края печи или другой труднодоступной зоны. Ткань соберет на себя большинство грязи и мусора.

По словам специалистов, этот метод можно использовать для уборки зон у плиты, раковины и ванной комнаты.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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