Ученые: ближайший пик цикла активности Солнца наступит гораздо раньше

Астрофизики из Центра передового опыта космических наук Индии предусмотрели, что солнечный максимум, вероятно, достигнет в январе 2024 года. Это гораздо раньше, чем первоначальный официальный прогноз, согласно которому солнечный максимум состоится в июле 2025 года.

Видео дня

Анализ, проведенный Прияншем Джасвалом, Читрадипом Сахой и Дибьендой Нанди, показал, что скорость, с которой ослабевают полюса Солнца, очень четко коррелирует с эффектом Вальдмайера. Это означает, что они могли бы использовать эффект Вальдмайера, чтобы предсказать, когда полярные магнитные поля ослабеют до нуля и поменяются местами – солнечный максимум, пишет ScienceAlert.

Читайте также: Самый мощный за последние 30 лет луч энергии достиг Земли: есть ли опасность для людей

Их выводы предусмотрели временные рамки примерно в январе 2024 года. Есть еще некоторая неопределенность и пространство для качания, но если солнечный максимум произойдет в это время, мы узнаем, что они что-то нашли.

Это открытие свидетельствует, что могут быть лучше способы прогнозирования поведения Солнца, чем методы, используемые для официальных прогнозов текущего солнечного цикла, 25 солнечного цикла.

Солнечные циклы несколько загадочны – не совсем понятно, что ими руководит – но они вполне нормальны. В течение каждого цикла магнитное поле Солнца изменяет полярность. Это сопровождается подъемом и спадом солнечной активности – солнечными пятнами, солнечными вспышками и корональными выбросами массы.

Солнечный максимум характеризуется пиком активности, а солнечный минимум наступает через несколько лет.

Пока неясно, какие последствия будет иметь ранний солнечный максимум. Однако солнечная активность связана с космической погодой, а извержения на Солнце могут повлиять на Землю.

Напомним, Марс исчезнет с неба на две недели, благодаря научному явлению, известному как солнечное соединение. Во время этого периода Солнце закроет Марс и Землю друг от друга.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!