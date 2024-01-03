Ученые были в шоке, исследуя мумию из Египта: у женщины внутри нашли мертвых детей (фото)

Археологи из Университета Джорджа Вашингтона совершили шокирующее открытие после повторного исследования мумифицированной матери-подростка, умершей во время родов более 1500 лет назад.

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Команда провела компьютерную томографию (КТ) тела, обнаружив голову ребенка, застрявшего в его родовых путях, и другой плод, застрявший в грудной полости, пишет DailyMail.

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Женщину, которой было не больше 17 лет, похоронили вместе с обезглавленным ребенком, что заставило экспертов предположить, что она бессознательно беременна двойней. Останки женщины были обнаружены в 1908 году на кладбище Эль-Багават в оазисе Харга в Египте, расположенном в Западной пустыне.

Считается, что к моменту смерти женщине было от 14 до 17 лет, и она была похоронена со связанными тряпками руками и ногами. Ее также засыпали "большим количеством соли", обладающей высушивающими свойствами, что полностью высушивало тело.

Компьютерная томография идентифицировала ребенка в левой верхней части грудной клетки мумии, показывая длинные кости, ребра, нервные дуги, череп и пять костей кисти. Хотя в первоначальном открытии упоминается первый близнец, в заметках не упоминается другой плод.

"Этот плод раньше не был обнаружен", — написала команда в исследовании, опубликованном в этом месяце в International Journal of Osteoarchaeology.

Команда смогла датировать возраст смерти детей между 36 и 40 неделями пренатального периода, доказав, что они были близнецами.

Оригинальные полевые записи не указывали причину смерти, но используя доказательства, фотографии и компьютерную томографию, исследователи пришли к выводу, что это "было ущемление головы плода во время седалищного предлежания плода".

"Обнаружение головки плода во входе в таз убедительно демонстрирует, что произошла остановка родов. Седалищное предлежание плода, вероятно, повлекло за собой остановку родов", — говорится в исследовании.

Команда также отметила, что это было редкое событие – это случается только 0,14 на 10 000 живорожденных.

Каким образом второй плод мигрировал в грудную полость, пока не ясно.

"Вполне возможно, что неизвестный ребенок был мумифицирован вместе с другими внутренними органами. Во время процесса мумификации диафрагма и соединительные ткани в этой области растворились, позволяя неродившемуся ребенку двигаться вверх в грудную полость", — говорится в исследовании.

Исследователи говорят, что открытие подчеркивает, насколько опасны роды во времена Древнего Египта.

"Роды в Древнем Египте считались религиозным событием, а не медицинским. В то время как медицина в Древнем Египте хорошо задокументирована, беременность – нет", – говорится в исследовании.

Напомним, в Египте нашли редкую "опухоль с зубами", которой 3000 лет.

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