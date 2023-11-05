Ученые доказали, что 'бабушкино правило' мытья тела работает

Небрежность при мытье кожи, в частности на территориях, обычно "забывающих посетить", может оказать значительное влияние на микробиом кожи и здоровье человека.

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Ученые из Института вычислительной биологии Университета Джорджа Вашингтона заключили, подтверждающий "гипотезу бабушки", пишет IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Microbiology.

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Ученые исследовали микробиом кожи, то есть уникальное сообщество микроорганизмов, населяющих кожу людей. Особое внимание уделялось вариациям между участками кожи, такими как руки, и теми, которые обычно обходятся в мойке, например пупок и за ушами.

Директор Института вычислительной биологии и профессор биостатистики и биоинформатики, Кейт Крендалл, даже упомянул свою бабушку, которая всегда отмечала важность мытья "забытых" участков, таких как за ушами, между пальцами ног и в пупке. Исследователи решили проверить эту гипотезу.

В ходе исследования взяли образцы кожи от 129 аспирантов и студентов из нескольких участков тела, включая предплечье, руки, за ушами, между пальцами ног и пупок. Затем студенты научились секвенировать ДНК в этих образцах и сравнивали микробные сообщества на чистых и забытых участках.

Исследование подтвердило, что забытые участки содержали менее разнообразный микробиом, что может привести к нездоровой коллекции микробов. Они также отметили, что стабильность бактерий может зависеть от региона и субъекта.

Микробиом кожи играет важную роль в здоровье, и отсутствие баланса может привести к вредным последствиям, таким как экзема и акне. Это исследование явилось важным шагом в изучении взаимосвязи между микробиомом и здоровьем человека.

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