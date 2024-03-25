Ученые доказали, что собаки понимают человеческий язык

Ученые из Венгрии и США обнаружили, что собаки обладают когнитивными способностями, которые раньше не приписывались им. Эксперимент, проведенный командой исследователей под руководством Марианны Борос из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште, исследовал реакцию мозга 27 собак на знакомые и незнакомые слова. Владельцы собак произносили фразу "Чарли, смотри, мяч!", держа в руках игрушку. Иногда игрушка отвечала слову, а иногда нет.

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Исследование, опубликованное в журнале Science New, свидетельствует о том, что собаки не только понимают слова, но могут формировать ментальные концепции и испытывать удивление.

С помощью электродов, прикрепленных к головам собак, исследователи обнаружили, что собаки реагировали изумлением, когда видели неожиданную игрушку. Эта реакция, известная как эффект N400, ранее наблюдалась только у людей.

Эллен Лау, нейробиологиня из Университета Мэриленда, объясняет: "Это исследование дает новое понимание того, как животные воспринимают язык. Предыдущие исследования намекали на то, что собаки понимают слова, но это предлагает более глубокое понимание их когнитивных способностей."

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что собаки обладают более развитым уровнем понимания человеческого языка, чем считалось ранее. Их способность формировать ментальные концепции и чувствовать удивление свидетельствует о том, что они понимают больше, чем просто слова, и могут использовать эту информацию для прогнозирования и ожидания.

Это исследование открывает двери для дальнейшего изучения когнитивных способностей собак и других животных. Возможно, однажды мы сможем лучше общаться с нашими четырехлапыми друзьями и понимать их мысли и чувства.

Напомним, деятельность человека может привести к полному вымиранию сорока.

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