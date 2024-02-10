Ученые исследовали первые пещерные приюты, в которых 13 тысяч лет назад жили первооткрыватели Южной Америки

Международная команда археологов под руководством доцента Марка Робинсона из Эксетерского университета раскрыла тайны скальных домов на северо-западе Колумбии. Эти приюты когда-то служили домом для одних из первых людей, прибывших в Южную Америку около 13 000 лет назад. Исследование было сосредоточено на двух скальных приютах в регионе Серрания-Ла-Линдоса на границе бассейнов Амазонки и Ориноко.

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Об этом пишет Heritage Daily.

Благодаря тщательному анализу грунтовых отложений археологи обнаружили следы каменных орудий, древесного угля и органических веществ. Это дало им представление о том, как жили первые люди Амазонии. Исследователи нашли свидетельство охоты на разнообразных животных и использование разнообразных растительных ресурсов.

Находки свидетельствуют о том, что люди жили на этой территории в течение 12 600 лет, из позднего плейстоцена до XVII века.

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Скальные убежища, кроме защиты от непогоды, вероятно, использовались и как священные места. Их расположение на высоте давало прекрасный обзор окрестностей, а найденные артефакты – кости животных, остатки растений и охры – свидетельствуют о ритуальных практиках.

Исследователи отметили, что во всех приютах присутствовали картинки. Это свидетельствует о том, что первые люди Амазонии не только адаптировались к новому миру, но и пытались его понять и задокументировать.

Это исследование дает новое понимание того, как первые люди колонизировали Амазонку. Оно свидетельствует о том, что люди адаптировались к сложным условиям тропического леса гораздо раньше, чем считалось ранее.

Напомним, ученые раскрыли поразительную тайну "кричащей мумии".

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