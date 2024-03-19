Ученые исследовали причину краха Аккадской империи в Месопотамии

Величие древней цивилизации, которая возникла на территории Месопотамии в период с 2334 по 2218 год до нашей эры во время правления легендарного Саргона Великого, изменила ход исторических событий в этом регионе. До прихода Саргона эта территория была разделена на отдельные города-государства, существовавшие обособленно друг от друга. Именно Саргон объединил их под единственным флагом, собрав за столом переговоры. Этот поступок не только увековечивал имя Саргона в летописях, но и стал примером для последующих империй, показав путь к объединению разных регионов. Об этом пишет IFL.Science.

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Точное местонахождение столицы Аккадской империи, города Аккад, до сих пор остается загадкой для историков и археологов. Считается, что оно размещалось вдоль реки Евфрат, однако его конкретная локация является предметом научных дискуссий. Несмотря на неопределенность этого вопроса, влияние Аккада было неоспоримым. Империя Саргона простиралась от Персидского залива до Средиземного моря, возможно даже достигая острова Крит. Это государство принесло золотой век торговли, искусства, науки и ввело жемчужину инновационных решений – первую в мире почтовую систему, по которой сообщения отправлялись на глиняных табличках, обернутых слоем глины.

В сердце империи стоял Саргон – лидер, ценивший преданность. Он назначал на ключевые должности доверенных лиц, в частности, свою дочь Энхедуанну, которая вошла в историю как первый известный автор мировой литературы. Правление Саргона длилось 56 лет, а его преемники, невзирая на восстания и внутренние споры, продолжали расширять границы империи. Одним из видных правителей был внук Саргона – Нарам-Син, известный своими военными победами, однако его гордыня, согласно легендам, разгневала богов и стала предвестником падения всей империи.

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Однако исследования показывают, что истинной причиной краха Аккадской империи могло стать изменение климата – древний экологический кризис, который, вероятно, повлек за собой голод, нарушив торговые пути и взорвав основы империи. В результате Аккаду стало трудно противостоять восстаниям и вторжениям. Последние правители, Дуду и Шу-Турель, наблюдали, как их влияние ослабевало, и когда-то большой город исчез со страниц истории, оставив после себя наследие единства, инноваций и напоминания о силе природы.

Напомним, ученые обнаружили, какие болезни убивали тысячи людей эпохи неолита.

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