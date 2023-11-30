Ученые из Украины нашли новый вид антарктических пиявок: фото

Украинские зоологи Андрей и Сергей Утевские открыли новый вид антарктических пиявок, принадлежащий к группе платибделины. Этот вид, названный Austroplatybdellina prodiga, уникален тем, что его предки мигрировали из Антарктики в Арктику, а затем снова вернулись в Антарктику.

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Выявление нового вида произошло во время совместного исследования распространения паразитов рыб – пиявок-писциколид. Ученые обнаружили, что новая пиявка обитает в море Росса, в водах вокруг Антарктиды, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

“Это очень интересное открытие, – отметил Сергей Утевский. – Ведь большинство животных живут исключительно либо в Северном, либо в Южном полушарии. А здесь мы видим, что предки этого вида мигрировали из Антарктики в Арктику, а затем снова вернулись в Антарктику".

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Филогенетический анализ и реконструкция предковых ареалов показали, что рыбьи пиявки возникли в морях вокруг Антарктики, затем они распространились по Мировому океану, достигли Арктики и проникли в пресные водоемы Северного полушария. Однако впоследствии предок Austroplatybdellina prodiga вернулся с севера на родину предков всей семьи рыбьих пиявок в Антарктике.

Молекулярные часы показали, что новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 миллиона лет назад во время плейстоцена, когда поверхность Земли испытала значительное охлаждение. Именно в эту эпоху он смог пересечь тропики.

“Эволюционная история нового вида напомнила нам притчу о блудном сыне, – добавил Сергей Утевский. – Итак, полное официальное название описанного нами нового для науки вида – Austroplatybdellina prodiga".

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