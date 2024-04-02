Ученые нашли бактерии, вызывающие кариес в зубах возрастом 4000 лет

Недавно ученые совершили сенсационное открытие: внутри набора человеческих зубов в возрасте 4000 лет, найденных в известняковой пещере в Ирландии, был обнаружен источник бактерий, вызывающих кариес и заболевание десен. Эти уникальные останки, принадлежавшие человеку бронзового века, пролили свет на здоровье полости рта наших предков.

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Прохладная, сухая и щелочная среда пещеры способствовала исключительному сохранению этих бактерий, позволяя ученым из Тринити-колледжа в Дублине получить редкий взгляд на микроорганизмы, жившие во рту людей тысячи лет назад. Об этом пишет BBC.

В образцах зубов была обнаружена ДНК стрептококка мутанса (S. mutans), известного виновника кариеса, а также других микробов, вызывающих заболевание десен, таких как Tannerella forsythia. Это открытие особенно ценно, поскольку S. mutans очень трудно исследовать в древних образцах из-за разрушения ДНК.

Ученым удалось реконструировать геномы этих древних бактерий, что позволило им по-новому взглянуть на эволюцию рациона человека, в частности на потребление сахара в древности.

Высокий уровень содержания S. mutans в образцах зубов свидетельствует о том, что древний человек, вероятно, имел значительный риск возникновения кариеса. Это также может являться признаком дисбаланса в микробном сообществе ее полости рта.

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Исследование также подчеркнуло серьезные изменения в рационе питания людей на протяжении истории, обратив внимание на рост количества кариеса с появлением зернового сельского хозяйства и значительный всплеск кариеса примерно с 1500 нашей эры, что ознаменовал ранний современный период.

Это открытие не только дает нам лучшее представление о здоровье полости рта наших предков, но может помочь ученым разработать новые методы профилактики и лечения кариеса и заболеваний десен в наше время.

Напомним, в Англии нашли богато украшенную римскую виллу с "таблицами проклятия".

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