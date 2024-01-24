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Ученые нашли фрагменты звездного труда античного астронома Гиппарха, считавшегося утраченным

Цихоцкая Мария

Ученые нашли фрагменты звездного труда античного астронома Гиппарха, считавшегося утраченным

Исследователи обнаружили фрагменты звездного каталога, созданного древнегреческим астрономом Гиппархом. Это открытие важно, поскольку оно опровергает распространенную теорию о том, что звездный каталог Птолемея был в значительной степени копией предыдущей работы Гиппарха.

Фрагменты нашли в средневековом палимпсесте Codex Climaci Rescriptus, где звездный каталог намеренно стерли, чтобы освободить место для более поздних средневековых записей. Исследователи из CNRS, Университета Сорбонны и Тиндейл-хауса (ассоциированного с Кембриджским университетом) восстановили стертые фрагменты с помощью многоспектральной визуализации. Об этом пишет Greek Reporter.

Эта методика позволила исследователям увидеть пропавшие буквы и символы под слоем более поздних записей. Фрагменты датированы вторым веком до нашей эры, что делает их древнейшим всеобъемлющим звездным каталогом в западном мире.

Обнаруженные фрагменты демонстрируют, что наблюдения Гиппарха за созвездиями отличаются от наблюдений Птолемея. Наблюдения Гиппарха, сделанные примерно на 400 лет раньше, оказались более точными.

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Это открытие имеет важные последствия для нашего понимания античной астрономии. Оно показывает, что Гиппарх был не просто предшественником Птолемея, но и выдающимся астрономом, внесшим значительный вклад в развитие этой науки.

Открытие также подчеркивает важность переоценки исторических предположений. Оно побуждает к дальнейшему изучению различий между небесными наблюдениями Гиппарха и Птолемея.

Напомним, ученые случайно завязали самый маленький и тугой узел, состоящий только из 54 атомов.

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