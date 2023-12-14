Ученые нашли новую стратегию, как уменьшить количество потребления алкоголя

Ученые обнаружили эффективный метод минимизации употребления алкоголя: объедините подсчет количества напитков с акцентированием увеличенного риска рака, связанного с алкоголем. Эта комбинация информации о "почему сократить" и "как сократить" может оказаться полезной для повышения сознания населения по сохранению здоровья, показали результаты исследования в 2021 году.

Видео дня

Сочетание информации об алкоголе и раке с конкретным действием – подсчетом выпитых напитков – приводит к уменьшению количества потребляемого алкоголя, обнаружили ученые. Результаты исследования были объявлены экономистом и психологом Симоной Петигрю из Института глобального здоровья Джорджа, пишет Sciense Alert.

Читайте также: Ученые изобрели средство от похмелья

Участники исследования были разделены на разные группы и показаны разные рекламные сообщения об употреблении алкоголя. Одна из выделяемых комбинаций — телевизионная реклама, которая связывала выпивку и рак, с призывом вести подсчет напитков, оказалась одной из самых эффективных.

Эта комбинация была единственной, при которой люди действительно снизили потребление алкоголя в течение шести недель. Некоторые другие подходы, например поощрение выбора количества напитков и соблюдение этого, также мотивировали некоторых волонтеров уменьшить потребление, но комбинация информации о раке и подсчете напитков оказалась наиболее успешной.

Симона Петигрю подчеркнула, что многие люди не осознают, что алкоголь является канцерогеном, и важно предоставить им инструменты для уменьшения этого риска. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь вызывает 7% преждевременных смертей во всем мире, и повышение осведомленности о рисках для здоровья — один из путей решения этой проблемы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее ученые обнаружили, сколько месяцев нужно не пить алкоголь, чтобы восстановить причиненные им повреждения мозга.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!