Ученые нашли под озером в США таинственное подводное сооружение 9000 лет (фото)

Подводные археологи обнаружили в заливе Гранд-Траверс озера Мичиган коллекцию камней, расположенных в форме, напоминающей Стоунхендж.

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Сооружение, датированное 9000 лет назад, на 4000 лет старше Стоунхенджа и на 2000 лет – Ледникового периода.

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Доктор Марк Холли, возглавивший исследование, считает, что это место могло использоваться для охоты на мамонтов и других животных.

Другое подобное сооружение, вдвое старше Стоунхенджа, было найдено в озере Гурон.

Точное местонахождение "мичиганского Стоунхенджа" держится в тайне, чтобы уберечь его от разрушения.

Это открытие свидетельствует, что на территории Северной Америки существовали ранние цивилизации, о которых мы еще не знаем.

Подробные исследования этих сооружений помогут нам лучше понять жизнь того времени.

Напомним, ученые раскрыли поразительную тайну "кричащей мумии".

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