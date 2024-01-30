Ученые нашли в Мексике нефритовую маску бога бури 200 года нашей эры

Команда археологов из Университета Тулейн в США совершила важное открытие во время раскопок в Чечкитаме, малоизвестном археологическом месте мая в Петене, Гватемала. Они обнаружили нефритовую маску, которая, как полагают, принадлежала ранее неизвестному королю майя.

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Чочкитам, датируемый классическим периодом мая (200-900 гг. н. э.), является объектом постоянных исследований. Это место, о котором впервые сообщили в 1909 году, характеризуется тремя крупными монументальными группами, соединенными длинной центральной дамбой. Об этом пишет Arkeonews.

Нефрит, высоко ценившийся мая, имел символическое значение как оберег как живых, так и умерших. Нефритовые маски, найденные в гробницах, часто символизировали божества или предков, отражая богатство и влияние погребенных людей.

Прорыв произошел в 2021 году, когда исследование с помощью LiDAR обнаружило туннель, прокопанный налетчиками могил в ядре царской пирамиды. В ходе детального исследования археологи обнаружили, что злоумышленники пропустили определенный участок во внутренней камере пирамиды.

В этом пропущенном месте исследователи обнаружили погребение: человеческий череп, кости, украшенные иероглифами, каменный ящик в форме гроба, керамические артефакты и погребальные приношения, включая горшок, устричные раковины и нефритовую маску.

Резьбой и иероглифами на некоторых фрагментах костей отчеканено имя "Ицам Кокай Бахлам". Исследователи считают, что это имя может принадлежать королю майя, правившему Чочкитамом около 350 года нашей эры. Интриги добавляет резьбу на одной из костей, изображающей правителя, держащего голову божества мая, зеркально отражая собранную нефритовую маску.

Все эти артефакты и кости были доставлены в лабораторию Holmul Archaeological Project (HAP) для очистки и анализа. Здесь археологи тщательно сочинили нефритовые фрагменты вместе, реконструировав целую нефритовую мозаичную маску.

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Ведущий археолог Франциско Эстрада-Белли из Университета Тулейн и его команда использовали технологию картографирования LIDAR для определения местонахождение захоронения. Ученые считают, что маска, которую они обнаружили, является воплощением бога бури, почитаемого мая.

Это открытие является значительным, поскольку оно придает новый взгляд на культуру мая. Оно также свидетельствует о том, что Чочкитам был важнейшим центром власти и религии в классическом периоде.

Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.

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