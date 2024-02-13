Ученые нашли в Нубии скелет женщины, страдавшей ревматоидным артритом: один из первых примеров заболевания

Согласно исследованию, опубликованному в International Journal of Paleopathology, ученые обнаружили ревматоидный артрит в костях женщины, жившей в Нубии более 3500 лет назад. Это открытие проливает новый свет на историю этой хронической болезни, которая до сих пор поражает 1% населения Земли.

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Об этом пишет Live Science.

В 2018 году археологи обнаружили почти полный скелет женщины, жившей в Нубии (территория современного Судана и Египта) более 3500 лет назад. Скелет хорошо сохранился, включая кости рук и ног. Анализ показал, что женщина жила на территории южного Египта, ее рост достигал 1,5 метра, а умерла она в возрасте 25-30 лет.

Подробный анализ останков выявил один из самых древних в мире примеров ревматоидного артрита. Болезнь поражала мелкие кости рук и ног, вызывая воспаление суставов. В настоящее время 1% населения мира страдает ревматоидным артритом, 8% - остеоартритом. Остеоартрит чаще встречается в древних останках, ревматоидный артрит – редкость.

Ревматоидный артрит, вероятно, вызвал отеки и ограничил подвижность женщины. Воздействие болезни на ее жизнь трудно оценить, но, вероятно, качество жизни значительно ухудшалось с прогрессированием артрита.

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Древнейшие случаи ревматоидного артрита в Европе датируются 17 веком. Эта находка свидетельствует о том, что артрит поражал людей еще 5500 лет назад в Древнем Египте. Открытие имеет большую научную ценность, ведь дает представление о распространении и развитии хронических болезней на протяжении истории.

Исследование ревматоидного артрита в древних останках может помочь лучше понять эту болезнь и разработать новые методы лечения.

Напомним, в Китае обнаружили древние захоронения с артефактами для гадания.

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