Ученые нашли в одном из озер США новое существо, которое привело их на целую сеть скрытой жизни (видео)

Ученые из Университета Юты обнаружили новый вид нематод, крошечных червей, обитающих в микробиалитах Большого Соленого озера. Это первая находка нематод в этой чрезвычайно соленой среде, которая раньше считалась непригодной для жизни многоклеточных организмов.

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Открытие имеет значительные последствия для нашего понимания границ жизни на Земле и может помочь нам в поисках жизни на других планетах, пишет Унивеситет Юты.

Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B, возглавил профессор биологии Майкл Вернер и его докторант Джули Юнг.

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Нематоды – самый распространенный тип животных на Земле, но их никогда не находили в таких соленых водах, как Большое Соленое озеро.

Чтобы найти их, Юнг разбила образцы микробиалитов молотком, что привело к обнаружению тысяч нематод нескольких видов.

Ученые считают, что нематоды питаются бактериями, произрастающими на микробиалитах.

Открытие нематод в Большом Соленом озере свидетельствует, что жизнь может существовать в гораздо более экстремальных условиях, чем считалось ранее.

"Это увлекает некоторое воображение относительно других планет, где мы можем найти сложную многоклеточную жизнь", — сказал Вернер.

"Если бы на Марсе также была жизнь, он мог бы сейчас выглядеть чуть-чуть похожим на Северный рукав озера] который является ультрасоленым", — добавил ученый.

Микробиалиты, являющиеся домом для нематод, играют немаловажную роль в этой экосистеме. Однако микробиалиты сейчас находятся под угрозой из-за снижения уровня воды в озере. Это может оказать негативное влияние на всю экосистему Большого Соленого озера.

"Это открытие подчеркивает важность сохранения Большого Соленого озера", — сказал Вернер.

Ранее ученые предупредили, что деятельность человека может привести к полному вымиранию сорока.

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