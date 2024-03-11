Ученые назвали диету, замедляющую биологическое старение

Недавнее исследование, проведенное на базе Университета Южной Калифорнии (USC), Йельской школы медицины и Института молекулярной онкологии AIRC в Италии, показало, что соблюдение диеты в стиле голодания может иметь ряд преимуществ для здоровья.

Видео дня

Исследование показало, что эта диета, известная как имитирование голодовки, помогает снизить риск заболеваний и замедлить процесс старения клеток, пишет sciencealert.

Также читайте: Диетолог советует, в какие часы принимать пищу, чтобы худеть

Диета, имитирующая голодание, предполагает сокращение приема пищи только до определенного количества растительных супов, энергетических батончиков, чипсов, чая, витаминов и минеральных добавок в течение пяти дней. Эта стратегия снабжает организм низкокалорийной, но питательной диетой с высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Участники исследования, участвовавшие в циклах диеты, показали пониженную резистентность к инсулину, уменьшение жира в печени и признаки старения иммунной системы. Это способствовало понижению биологического возраста и общего количества заболеваний участников.

Геронтолог Валтер Лонго из USC отметил, что участники, которые придерживались диеты, оказались на 2,5 года младше среднего биологического возраста по сравнению с другими группами. Важно отметить, что укрепление здоровья не было связано со значительной потерей веса, что свидетельствует о потенциальных других механизмах пользы этой диеты.

Это исследование подчеркивает важность диеты, имитирующей голодание, как способа улучшения здоровья и замедления старения клеток. Его результаты были опубликованы в Nature Communications и могут служить стимулом для рекомендации этой стратегии как части здорового образа жизни.

Заметим, что перед внесением внезапных изменений в свой рацион важно проконсультироваться с врачом или медицинским работником.

Ранее ученые назвали дневную норму шагов, способствующую долголетию.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!