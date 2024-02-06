Ученые назвали причину гибели древней цивилизации майя

Новое исследование 800-летней истории Майяпана, когда культурной и политической столицы народа майя, свидетельствует, что засуха могла стать причиной его падения.

Видео дня

Ученые проанализировали записи об изменениях населения, диетах и климатических условиях, а также провели новый анализ человеческих останков на признаки травматического повреждения, пишет ScienceAlert.

Читайте также: Около Австралии нашли древнее затопленное поселение, где когда-то жило полмиллиона человек

Результаты исследования показали, что длительная засуха в течение 1400-1450 годов нашей эры, вероятно, привела к недостатку продовольствия, росту напряженности и гражданского конфликта. В конце концов, народу пришлось покинуть освоенные территории.

Ученые считают, что нехватка воды негативно повлияла на сельское хозяйство и торговые пути, что привело к гибели или миграции жителей города.

Последние исследования также свидетельствуют, что члены правящей династии Кокомов могли стать жертвами кровавого конфликта.

Напомним, в лесах Амазонки обнаружили долину 2000-летних поселений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!