Ученые обнаружили, что люди, живущие на природе, стареют медленнее на клеточном уровне

Окружая себя природой, мы не только создаем атмосферу волшебной для наших душ, но и, по исследованию, можем чувствовать моложе и пользоваться многочисленными преимуществами нашего здоровья – от улучшения психического состояния до благополучия сердца и иммунитета. Некоторые врачи даже рекомендуют природу как лечебный метод.

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Новое исследование может осветить определенные моменты, объясняющие эти преимущества: люди, проживающие в районах, насыщенных зелеными насаждениями обычно имеют младший биологический возраст, пишет Sciense Alert.

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Социальный эколог из Университета штата Северная Каролина, Аарон Хипп, объясняет: "Это исследование являлось попыткой объективно оценить благотворное влияние зеленых насаждений на клеточном уровне и определить, насколько они могут компенсировать вредные воздействия окружающей среды".

В ходе исследования, в котором участвовали 7827 человек, и изучение их окружения, ученые обнаружили, что люди, проживающие в зоне парков, садов и зеленых насаждений, имеют более длинные теломеры – это область в последовательностях ДНК, связанная с продолжительностью жизни .

Аарон Хипп объясняет, что это наблюдение остается актуальным независимо от расы, экономического статуса и даже образа жизни, таких как курение или потребление алкоголя.

Теломеры – это специфические участки ДНК, расположенные на концах каждой из наших 46 хромосом, защищая генетическую молекулу от распутывания, подобного пластиковым концам шнурков.

Каждое деление клетки приводит к сокращению теломеров, и когда они становятся слишком короткими, клетка упускает возможность разделения генетического материала, что приводит к ее отмиранию.

"Теломеры служат важными индикаторами биологического возраста и степени старения клеток. Многие факторы, такие как стресс, могут влиять на то, насколько быстро стареют теломеры", – отмечает геопространственный аналитик из Эдинбургского университета Скотт Оглетри.

Зеленые насаждения известны своей способностью уменьшать стресс, помогая защищать нас и изолировать от окружающей среды, делая наше окружение на несколько градусов холоднее во время летних жар. Кроме того, они уменьшают уровень шума и загрязнения воздуха.

Зеленые насаждения также способствуют физической активности, социальному взаимодействию и связаны с меньшим риском преступности.

Но, несмотря на мощные преимущества, ученые указывают, что они наблюдаются лишь в известной степени. При учете факторов риска, таких как загрязнение воздуха, благотворное влияние зеленых насаждений исчезает.

Исследование также подчеркивает влияние расового неравенства на ограничение доступа к зеленым зонам. Участники, участвовавшие в исследовании и проживавшие в зеленых районах, как правило, оказались белыми неиспаноязычными людьми, и эти районы имели меньшее разнообразие по расовому и этническому составу.

Исследование также указывает на то, что преимущества зеленых насаждений могут быть менее выразительными среди женщин, что свидетельствует о том, что дополнительные риски или социальный стресс могут влиять больше на длину теломеров.

Ученые считают, что стресс, вызванный другими факторами, может отрицательно влиять на теломеры, превосходя благотворное влияние зеленых насаждений.

"Зеленые зоны – это чрезвычайно ценный ресурс для наших сообществ, однако они не способны самостоятельно решать системный расизм, экономическую сегрегацию и проблемы экологической справедливости. Это исследование подтверждает, что создание и сохранение зеленых насаждений в нашем обществе имеет большое значение, однако борьба с системным расизмом и проблемами экологической справедливости также является критически важной", – отмечает Хипп.

Даже если в вашем районе отсутствуют зеленые зоны, каждый из нас может найти способы восстановления связи с природой – даже если это только наблюдение за жизнью насекомых вокруг вашего дома или организация мини-сада на балконе.

Ранее ученые объяснили, что искусственное освещение во время сна может вызвать серьезные нарушения психики.

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