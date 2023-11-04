Ученые обнаружили, что мозг человека работает иначе во время онлайн видеоконференций

Вы когда-нибудь испытывали неудобство, прощаясь в Zoom? Новое исследование указывает на то, что ваш мозг обрабатывает разговоры в видеочате Zoom по-другому, чем при обычном лице к лицу общению, даже когда вы общаетесь с реальным человеком.

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Исследование проведенное учеными из Йельского университета выявило, насколько важно личное общение для нашего восприятия других людей, пишет Sciense Alert.

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Социальные системы в человеческом мозге активируются больше во время реальных личных встреч, чем в видеочатах Zoom, отметил нейробиолог Джой Хирш, старший автор статьи научного исследования. Онлайн-представительство лица, по крайней мере при современных технологиях, не активирует те социальные нейронные пути в мозге, которые активируются при обычных встречах.

Предыдущие исследования, которые использовали нейровизуализацию для изучения активности мозга при социальных взаимодействиях, обычно фокусировались на отдельных лицах, а не на парах.

В этом исследовании ученые сравнивали общение двух человек в реальном времени и видеочатах. Участниками были 28 здоровых взрослых всех возрастов, пола и этнического происхождения без нарушений зрения.

В ходе исследования Хирш и ее команда использовали различные техники, включая функциональную спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона (fNIRS), электроэнцефалографию (ЭЭГ) и устройства отслеживания глаз, чтобы систематически фиксировать активность мозга и глаз участников во время общения.

Результаты сравнения показали, что в ходе личных встреч собеседники проявляли больше синхронизированной нейронной активности и обмена социальными сигналами. Исследование также показало, что зрительный контакт был более интенсивным во время личных встреч.

Даже при использовании современных веб-камер высокого разрешения, общение в видеочатах может ограничивать зрительный контакт. К примеру, посмотрев в камеру, мы не можем видеть глаза нашего партнера, что делает натуральный зрительный контакт менее интенсивным. С другой стороны, когда мы смотрим на экран, кажется, что мы смотрим ниже поля зрения нашего собеседника.

Хотя результаты исследования ограничены количеством участников, они подчеркивают важность личного общения для нашего мозга и социальных связей. Люди по природе являются социальными существами и наш мозг приспособлен к обработке динамических сигналов лица, которые мы наблюдаем при реальных взаимодействиях с другими людьми.

По исследованию, виртуальное общение на платформе Zoom оказалось менее насыщенным по отношению к социальным сигналам и активности мозга по сравнению с личными встречами.

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