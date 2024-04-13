Ученые обнаружили, что наличие кошки повышает вероятность развития шизофрении

Ученые на протяжении тысячелетий исследуют сложные отношения между людьми и кошками. Эти животные, с одной стороны, стали милыми домашними любимцами, а с другой – окутаны тайной. Недавно опубликованное исследование бросает новый свет на эту загадку, обнаружив неожиданную связь между наличием кошки в доме и риском развития шизофрении у человека.

Команда исследователей из Квинслендского центра исследований психического здоровья проанализировала 17 исследований, опубликованных в течение 44 лет в 11 странах мира. Результаты их работы, представленные в журнале Schizophrenia Bulletin, свидетельствуют об интересной корреляции: совместное проживание с кошкой может увеличивать вероятность возникновения расстройств, связанных с шизофренией. Об этом пишет Science Alert.

Один из соавторов исследования, психиатр Джон МакГрат, вспоминает о первых упоминаниях о связи между кошками и шизофренией, появившихся еще в 1995 году. Тогда учёные предположили, что причиной может быть влияние паразита Toxoplasma gondii, который может передаваться через недоваренное мясо, грязную воду, укусы инфицированных кошек или их фекалии.

Статистика свидетельствует, что около 40 миллионов человек в Соединенных Штатах могут быть инфицированы этим паразитом обычно бессимптомно. T. gondii связывают с изменениями личности, появлением психотических симптомов и некоторыми неврологическими расстройствами, включая шизофрению. Однако пока нет никаких доказательств того, что паразит влечет за собой эти изменения или может передаваться от кошек к людям.

Анализ 17 исследований, проведенный МакГратом и его коллегами, показал "значительную связь между владением кошкой в широком смысле и повышенным риском расстройств, связанных с шизофренией". Авторы исследования подчеркивают, что у людей, контактировавших с кошками, вероятность развития шизофрении была вдвое выше.

Важно отметить, что 15 из 17 исследований были ретроспективными, то есть не могут доказать причинно-следственную связь. Кроме того, в них не всегда учитывались другие факторы, которые могли бы повлиять на результат. Дополнительно некоторые исследования были низкого качества, а их результаты противоречивы. Например, одно исследование не выявило связи между владением кошкой до 13 лет и развитием шизофрении, но выявило связь между владением кошкой в возрасте 9-12 лет и повышенным риском расстройств.

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Другое исследование, охватившее людей с психическими расстройствами и без них, показало связь между укусами кошек и высшими баллами в тестах, измеряющих определенные психологические переживания.

На основании этих данных ученые заключают, что связь между владением кошкой и расстройствами, связанными с шизофренией, все же существует. Однако для окончательного понимания этой сложной ситуации необходимы дополнительные исследования.

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