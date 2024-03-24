Ученые обнаружили, что средиземноморская диета может замедлить старение мозга
Кто из нас не мечтает о том, чтобы сохранить острый ум и четкую память на долгие годы? Оказывается, правильное питание может сыграть в этом ключевую роль.
Исследователи из Эдинбурга выяснили, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, имеют лучшие когнитивные способности, чем те, кто питается иначе, пишет medicalanswers.com.
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Секрет прост:
- Ешьте много зелени, фруктов, овощей, оливкового масла и бобовых.
- Ограничит потребление сладостей, жареных продуктов и обработанной пищи.
Почему это так важно?
Средиземноморская диета богата магнием и фолатами, которые необходимы для здоровья мозга. Эти питательные вещества помогают:
- Улучшить память и концентрацию.
- Снизить риск развития деменции.
- Сохранить ясность ума.
Хорошая новость в том, что никогда не поздно начать правильно питаться. Даже если вы уже в пожилом возрасте, переход на средиземноморскую диету может помочь вам улучшить когнитивные способности и сохранить острый разум на долгие годы.
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