Ученые обнаружили, что употребление васаби после 60 лет может улучшить когнитивные функции.

Последнее исследование указывает на то, что традиционная японская специя васаби может способствовать улучшению когнитивных функций у людей старше 60 лет, предоставляя простой и вкусный способ заботиться о нашем мозге в пожилом возрасте.

Видео дня

Ключевым компонентом, влияющим на эту ассоциацию, является ингредиент в васаби, известный как 6-метилсульфинилгексилизотиоцианат (6-MSITC). Это биологически активное соединение ранее известно своим антиоксидантным и противовоспалительным действием, которое замедляет повреждения клеток и защищает их, пишет Sciense Alert.

Читайте также: Зеленый чай для похудения – советы врачей

Хотя ограниченное количество предварительных исследований показало полезное влияние 6-MSITC на когнитивные функции, этот аспект не был тщательно изучен среди пожилых людей, имеющих высокий риск снижения когнитивных функций и развития связанных с этим проблем, таких как деменция.

"Предыдущие исследования показали важную роль антиоксидантов и противовоспалительных средств для когнитивного здоровья пожилых людей. Поэтому можно предполагать, что 6-MSITC будет иметь положительное влияние на когнитивные показатели пожилых людей", – отмечают исследователи в своем опубликованном исследовании.

Исследовательская группа провела эксперимент, в котором приняли участие 72 взрослых в возрасте от 60 лет, в течение 12 недель. Участников случайным образом разделили на две группы: одна группа принимала васаби-таблетки ежедневно, тогда как другая группа получала плацебо.

После окончания эксперимента участники, употреблявшие васаби, продемонстрировали значительно лучшие результаты в области эпизодической памяти (способность вспоминать события из прошлого) и рабочую память (временное хранение информации) на основе серии когнитивных тестов.

Однако различий в других аспектах когнитивной деятельности, таких как умственная активность, внимание и скорость обработки информации, не обнаружено. Исследователи считают, что васаби и 6-MSITC могут влиять на гипокампальную часть мозга, которая играет важную роль в функции памяти.

"Эти результаты свидетельствуют, что прием 6-MSITC в течение 12 недель существенно улучшает функции рабочей и эпизодической памяти у здоровых пожилых людей", – отмечают исследователи.

Сейчас команда планирует дальнейшее исследование на биологическом и молекулярном уровнях, чтобы лучше понять, как именно влияет на организм и почему он имеет такой полезный эффект.

Несмотря на некоторые ограничения данного исследования, оно указывает на четкую связь между васаби, содержащей 6-MSITC, и улучшением функций памяти. Выбор пищи, способствующей здоровому мозгу в летние годы и избеганию тех продуктов, которые могут оказаться негативными, может быть простой и эффективной стратегией для поддержания когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

"Пожилые люди с меньшими когнитивными возможностями испытывают трудности в повседневной жизни, такие как покупки, банкинг и приготовление пищи. Поэтому важно улучшать когнитивные функции пожилых людей", – указывают исследователи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!