Ученые обнаружили еще одну удивительную способность кофейной гущи

В мире, где кофе играет ключевую роль в повседневной жизни, огромные объемы кофейной гущи выбрасываются ежегодно, вызывая экологические проблемы. Однако ученые из Федерального технологического университета Параны (UTFPR) в Бразилии разработали новый способ использования этого ухода, который может не только снизить негативное влияние на окружающую среду, но и помочь в борьбе с загрязнением водных ресурсов.

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Исследование было опубликовано в Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Оказалось, что старая кофейная гуща может поглощать бентазон, гербицид, широко используемый в сельском хозяйстве. Ученые отмечают, что углерод, полученный из кофейной гущи, оказался очень эффективным в удалении этого опасного загрязнителя.

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"Это исследование очень актуально в промышленном и экологическом контексте, поскольку неконтролируемое использование этих материалов вызывает проблемы со здоровьем и окружающей средой", – комментируют исследователи.

Согласно опубликованному исследованию процесс поглощения бентазона старой кофейной гущей оказался чрезвычайно эффективным, что открывает путь к новым возможностям в сфере очистки водных ресурсов от пестицидов и других опасных веществ.

Несмотря на то, что еще много работы для масштабирования этого процесса, открытие ученых уже сегодня вызывает серьезный интерес и открывает новые перспективы для борьбы с экологическими проблемами.

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