Ученые обнаружили, какие болезни убивали тысячи людей эпохи неолита: они дошли и до наших времен

В суровых пейзажах старинной Скандинавии, когда общины перешли от кочевого к оседлому образу жизни, на горизонте вдруг появился неожиданный враг. Им стали не враждебные племена или жесткий климат, а микроскопические организмы, способные вызывать смертельные недуги. Новое исследование ученых открыло миру эту невидимую борьбу не за жизнь, а за смерть. Исследователи изучили зубы 38 человек, живших в каменном веке, и извлекли ДНК, чтобы раскрыть историю бактериальных инфекций, когда-то поражавших эти ранние сообщества, сообщает Yahoo!.

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Удивительно хорошо сохранившиеся на протяжении тысячелетий зубы служат капсулами времени, давая ученым возможность составить представление о здоровье и образе жизни населения прошлых эпох. Их исследование охватило широкий временной и культурный диапазон, анализируя образцы зубов охотников-собирателей и ранних земледельцев из Норвегии и Швеции, датируемые периодом от 9500 до 4500 лет назад. Тщательное исследование выявило присутствие нескольких патогенных бактерий, включая самый древний известный образец Y. pestis, возбудителя чумы, найденный у женщины из южной Швеции. Наряду с этим древним организмом исследователи обнаружили и другие опасные бактерии, такие как Y. enterocolitica, что приводит к тяжелой кишечной инфекции, а также патогены, известные сегодня как возбудители пищевых отравлений и ботулизма.

Результаты исследования раскрыли картину угроз для здоровья и жизни, с которыми сталкивались ранние сельскохозяйственные сообщества, и выявили определенные изменения в структуре заболеваний с переходом к оседлому образу жизни. Присутствие таких бактерий, как N. meningitidis и N. gonorrhoeae, распространяющихся при тесном контакте с людьми, свидетельствует о значительных культурных и социальных изменениях, сопровождавших этот переход. Эти заболевания, с которыми легко справиться сегодня, представляли бы смертельную угрозу за время до появления современной медицины. Таковы были суровые реалии жизни в эпоху неолита, через которые побеждали наши предки.

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Исследование ученых более подробно рассказало о древнем происхождении недугов, от которых человечество страдает и сегодня, и показало, как сильно изменения в обществе повлияли на адаптацию этих бактерий к новым условиям. Когда жители старинной Скандинавии начали заниматься земледелием и жить в тесных поселениях, они невольно готовили почву для распространения инфекционных заболеваний и вспышек инфекций. Изучая ДНК, скрытую в их зубах, ученые собирают вместе картину жизни наших предков, которая может в будущем подсказать пути преодоления серьезных кризисов систем здравоохранения.

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