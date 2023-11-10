Ученые обнаружили кислород на Венере в облаках серной кислоты

Кислород составляет примерно 21% воздуха на Земле, в то время как большая часть воздуха наполнена азотом. На Венере густой и противный воздух, 96,5% которого состоит из углекислого газа.

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В первый раз кислород был конкретно обнаружен наземным телескопом на Гавайях на стороне Венеры, обращенном к Солнцу, где он появляется в атмосфере. Однако новое исследование выявило новые доказательства наличия кислорода в атмосфере планеты, сообщает Greek Reporter.

На бортовой обсерватории SOFIA ученые использовали специальный инструмент – модифицированный самолет Boeing 747SP с инфракрасным телескопом.

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Отмечается, что кислород на дневной стороне Венеры образуется, когда ультрафиолетовое излучение солнца расщепляет углекислый и угарный газ в атмосфере. Ветры переносят часть этого кислорода на ночную сторону Венеры.

На Венере имеется слой облаков, содержащий серную кислоту, простирающийся примерно на 65 километров над ее поверхностью. В этом слое существуют мощные ураганообразные ветра, дующие в направлении, противоположном вращению планеты.

Приблизительно на высоте 120 километров над поверхностью есть сильные ветры, которые двигаются в том же направлении, что и Венера. Недавно открытый кислород сосредоточен между двумя интенсивными слоями на высоте примерно 100 километров над поверхностью планеты.

Температура этого кислорода колеблется от минус 120 градусов Цельсия на солнечной стороне планеты до минус 160 градусов Цельсия на темной стороне Венеры.

Ранее в NASA опубликовали записи о том, как "звучат" объекты Солнечной системы.

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