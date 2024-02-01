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Ученые обнаружили новые опасности от курения электронных сигарет

Былим Елена

Ученые обнаружили новые опасности от курения электронных сигарет

Вейпинг может вызвать широкий спектр неблагоприятных последствий для здоровья, включая головные боли, беспокойство, кашель, сердцебиение и повышенный пульс.

Эти выводы были сделаны в новом исследовании, опубликованном в Journal of Public Health. Исследователи опросили 4695 нынешних и бывших пользователей электронных сигарет и обнаружили, что 78,9 процента из них сообщили о неблагоприятных последствиях для здоровья в течение шести часов после вейпинга, пишет Newsweek.

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Чаще всего сообщалось о головной боли, беспокойстве и кашле. Приблизительно 1 из 8 сообщил о сердцебиении, а 1 из 5 сообщил о значительно более высоком пульсе.

Авторы исследования отмечают, что из-за характера исследования они не могут утверждать наверняка, сами ли электронные сигареты приводили к этим последствиям. Однако они утверждают, что исследование является важным взглядом на потенциальные побочные последствия вейпинга.

"Медицинские работники должны знать об этих потенциальных неблагоприятных событиях при оценке симптомов пациента и должны посоветовать пациентам, которые используют электронные сигареты, рассмотреть вопрос о прекращении или сокращении потребления электронных сигарет", – пишут авторы научной работы.

"Нужно провести дополнительные исследования, которые послужат основой для принятия нормативных указаний, не поощряющих или запрещающих использование продуктов с характеристиками, повышающими риск побочных эффектов", - добавили ученые.

Результаты исследования вызывают серьезную обеспокоенность по поводу влияния электронных сигарет на здоровье. Хотя вейпинг часто рассматривается как более безопасная альтернатива курению, это не означает, что у него нет рисков.

Ранее ученые обнаружили, что курение влечет за собой уменьшение мозга.

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