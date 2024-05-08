Ученые обнаружили ртуть в рыбе, которая является одной из самых популярных в мире

Ученые обнаружили присутствие ртути в рыбе, которая является одной из наиболее употребляемых в мире. Процессы добычи и сжигания угля приводят к выбросам ртути в окружающую среду. Ограничения на выпуск этого токсичного вещества были введены более полувека назад, но меры контроля действуют только на суше.

Все это время ртуть неустанно поступала в океанские воды. Об этом сообщает BBC.

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Исследования показали, что ртуть накапливается в тунцах, которые питаются зараженной добычей. Тунец считается одной из самых популярных коммерческих рыб на рынке, и ежегодно люди потребляют тонны этой рыбы, не подозревая о потенциальной угрозе для здоровья.

Автор исследования Аниас Медье отметил, что с 1971 по 2022 год уровень ртути в тунцах Тихого океана оставался стабильным, за исключением северо-западной части, где наблюдался рост из-за промышленных выбросов в Азии.

Медье также отметил, что ртуть накапливалась в тунцах в течение многих лет, и даже при значительном уменьшении выбросов, снижение концентрации этого токсичного элемента в океане не произойдет сразу. Поэтому людям придется проявить терпение, чтобы увидеть положительные изменения.

Ранее эксперты назвали виды рыбы, не содержащие ртуть и безопасные для употребления.

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