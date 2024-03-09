Ученые обнаружили в Чернобыле существ, на которых не повлияла радиация (фото)

Чернобыльская зона отчуждения – опасное место, но не для всех. Несмотря на высокий уровень радиации, у нематод, живущих в Чернобыльской зоне отчуждения, нет никаких признаков повреждения ДНК.

Видео дня

Это удивительное открытие ученых поможет нам лучше понять, как некоторые организмы адаптируются к экстремальным условиям, а также пролить свет на механизмы восстановления ДНК, которые можно будет использовать в медицине, пишет sciencealert.

Также читайте: Чернобыльские волки-мутанты развили противораковые способности

После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году окружающая территория стала радиоактивным пустырем. Большинство живых существ не могут выжить в таких условиях, но некоторые адаптировались.

Нематоды – крохотные круглые черви – одни из таких адаптированных существ.

Ученые из Нью-Йоркского университета исследовали нематод, живущих в Чернобыльской зоне. Их геномы были сопоставимы с геномами нематод из других частей света.

Результаты исследования поразили учёных. Нематоды из Чернобыля не имели никаких признаков повреждения ДНК, которое ожидалось бы от воздействия радиации. Это свидетельствует, что эти черви обладают невероятной стойкостью к радиации.

Ученые не знают точно, но предполагают, что это может быть связано с уникальными механизмами восстановления ДНК. Эти механизмы могут быть полезны для разработки новых методов лечения рака и других заболеваний, связанных с повреждением ДНК.

Напомним, ученые выяснили, что в Чернобыле собаки мутировали.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!