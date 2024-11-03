Ученые обнаружили во Франции окаменевшие останки доисторического насекомого весом 45 килограмм.

В результате нового исследования ученые смогли детально изучить анатомию гигантского доисторического существа артроплевры, существовавшего около 340 миллионов лет назад. Длина этого членистоногого достигала 2,5 метров, а вес превышал 45 килограммов.

Благодаря двум хорошо сохранившимся окаменелости, найденным на французском угольном месторождении в 1980-х годах, исследователи впервые смогли исследовать строение головы этого загадочного существа. Используя современные методы компьютерной томографии, ученые обнаружили, что голова артроплевры имела круглую форму с двумя колокольчатыми усиками, выпуклыми глазами, похожими на крабовые, и небольшим ртом, приспособленным для потребления листьев и коры. Об этом сообщает Metro.

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По словам соавтора исследования Микаэля Леритье, артроплевра сочетала в себе тело многоножки с головой стоноги. Это существо, как и современные членистоногие, периодически сбрасывало свой экзоскелет через отверстие в голове.

Артроплевры населяли экваториальные леса в период между 346 и 290 миллионами лет назад, в конце палеозойской эры. Палеобиолог Джеймс Ламсделл подчеркивает важность этого открытия, отмечая, что ученые долгое время стремились исследовать строение головы этого существа, но опасались повредить окаменелости при традиционных методах исследования.

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