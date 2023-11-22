Ученые объяснили, могут ли волосы поседеть за ночь

Природный цвет волос в основном зависит от двух типов меланина пигмента, который вырабатывают клетки меланоциты в волосяных фолликулах.

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Существует эумеланин, придающий волосам черный или коричневый цвет, и феомеланин, придающий волосам желто-красный оттенок. Распределение и соотношение этих пигментов определяет точный цвет волос, тогда как отсутствие меланина приводит к белым или седым волосам, пояснили специалисты по Science Notes.

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Во время цикла роста наших волос меланоциты вводят пигмент в кератиноциты, производящие кератин клетки, белок, который формирует структуру волос. Со временем эти меланоциты могут стать менее активными или отмирать, уменьшая или полностью прекращая выработку меланина, что приводит к поседению волос.

Но время для поседения не для всех одинаковое. Многие факторы влияют на процесс, включая генетику, условия окружающей среды, питание, заболевание и лекарства, а также стресс.

Может ли волосы поседеть за ночь

Существует связь между стрессом и поседением волос, но мысль, что волосы могут поседеть за одну ночь, больше миф, чем реальность. Чаще экстремальные события изменяют цвет волос в течение нескольких дней или месяцев.

Биологическая основа этого явления была обнаружена в исследовании, опубликованном в 2020 году. Исследователи обнаружили, что стресс активирует симпатическую нервную систему (нашу систему ответа "борись или побеги"), что вызывает постоянное повреждение клеток, производящих пигмент в волосяных фолликулах.

Причина, по которой стресс не может вызвать поседение волос за одну ночь, заключается в том, как волосы растут. Цвет волос определяется в фолликуле до того, как волосы вырастут и станут видимыми. После того как прядь волос выросла из кожи головы, их цвет невозможно изменить. Следовательно, внезапное или быстрое изменение цвета волос невозможно, поскольку это требует выпадения всех волос и их замены новыми седыми волосами, что является длительным процессом.

Феномен, когда люди воспринимают быстрое изменение седых волос, часто во время стресса, обычно связан с состоянием, которое называется телогенным выпадением. Это состояние вызывает преимущественно выпадение более темных (старших) волос, оставляя за собой седые или белые волосы и создавая впечатление внезапного поседения. Когда выпадающие волосы отрастают, они могут быть седыми или иметь свой первоначальный цвет.

Напомним, ученые считают, что нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем.

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