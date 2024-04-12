Ученые объяснили, почему у животных разная форма зрачков

Форма зрачка у животных связана с их образом жизни и средой обитания. Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли изучили форму зрачков у наземных животных и обнаружили три основных типа.

Как сообщает CURIOUS, круглые зрачки встречаются у животных, охотящихся на большом расстоянии, таких как тигры и львы. Вертикальные щели характерны для хищников, ожидающих добычу, таких как кошки и собаки. Горизонтальные зрачки присущи животным, ведущим ночной образ жизни, например, лемурам и опоссумам.

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Ученые объясняют, что круглые зрачки дают животным возможность видеть четко на большом расстоянии, что важно для охоты на добычу. Вертикальные щели позволяют животным лучше видеть в условиях низкой освещенности, а также дают им более широкое поле зрения, что важно для обнаружения добычи. Горизонтальные зрачки помогают животным видеть в темноте, а также позволяют им лучше видеть препятствия на своем пути.

Исследователи также обнаружили, что высота животного может влиять на форму его зрачка. Животные, живущие на земле, как правило, имеют вертикальные или горизонтальные зрачки, а животные, живущие на деревьях, чаще имеют круглые зрачки.

Существует одно исключение из этих правил: мангуст. Это животное имеет горизонтальные зрачки, хотя оно ведет хищный образ жизни и охотится днем. Ученые считают, что мангусты могут использовать размытие в качестве подсказки для определения расстояния до жертвы.

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