Ученые объяснили, почему волосы седеют и можно ли это предотвратить

Ученые из Нью-Йоркского университета исследовали волосяные фолликулы мышей и обнаружили новый механизм, который, возможно, объясняет, почему волосы седеют.

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По словам исследователей, когда мы стареем, стволовые клетки меланоцитов (McSCs), производящие пигмент для волос, начинают "застревать" в участке, называемом выпуклостью фолликула. Это приводит к тому, что меньше McSCs достигают стадии, на которой они могут производить пигмент, и волосы становятся серыми, пишет Science Alert.

Исследователи обнаружили, что McSCs могут переключаться между чистым состоянием стволовой клетки и так называемым усилением транзита (TA): это нечто вроде среднего состояния между стволовой клеткой и полной клеткой-меланоцитом. Похоже, что это состояние TA важно для здоровья McSC и длительного цветового производства, но команда обнаружила, что возможность перехода в режим TA зависит от сигналов с определенных мест, от которых клетки отключаются, когда они застряли в выпячивании фолликула.

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"Эти результаты идентифицируют новую модель, согласно которой дедифференциация является неотъемлемой частью гомеостатической поддержки стволовых клеток, и предполагают, что модулирование мобильности McSC может представлять собой новый подход к предотвращению поседения волос", — пишут исследователи в опубликованной статье.

"Наше исследование дополняет наше базовое понимание того, как стволовые клетки меланоцитов окрашивают волосы", — говорит дерматолог Ци Сун из Нью-Йоркского университета. "Новые обнаруженные механизмы повышают вероятность того, что такое же фиксированное расположение стволовых клеток меланоцитов может существовать у людей".

"Если да, то это потенциальный путь для восстановления или предотвращения поседения человеческих волос, помогая застрявшим клеткам снова двигаться между развивающимися отделениями волосяных фолликулов".

Исследователи все еще проводят исследования на мышах, но если их выводы подтвердятся в исследованиях на людях, это может привести к разработке новых методов лечения поседения волос.

Можно ли избежать поседения волос

Пока нет способов полностью остановить поседение волос. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы замедлить процесс:

Избегайте стресса. Стресс может ухудшить поседение волос. Сбалансируйте свой рацион. Дефицит некоторых витаминов и минералов, таких как витамин B12, железо и фолат, может способствовать поседению волос. Защищайте свои волосы от солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение может повредить стволовые клетки волос и способствовать поседению.

Напомним, ученые считают, что нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем.

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