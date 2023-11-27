Ученые определили самый легкий способ продлить жизнь на 10 лет минимум

Каждый из нас каждый день сталкивается с выбором между здоровой и "комфортной" едой. Но ученые дали новый стимул выбирать здоровое питание, поскольку исследование, проведенное в Великобритании, показало, что переход на здоровую диету может продлить вашу жизнь на целых 10 лет.

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Команда исследователей из Университета Бергена в Норвегии под руководством Ларса Фаднеса проанализировала данные почти полмиллиона жителей Великобритании с учетом их питания и состояния здоровья. Результаты указывают на то, что выбор здоровой диеты может быть ключом к продолжительной жизни, пишет Science Alert.

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После детального анализа пищевых привычек и моделей изменений в диете, исследователи определили, что перешедшие от нездорового питания к соблюдению рекомендаций пособия Eatwell увеличили свою ожидаемую продолжительность жизни на 9 лет. А те, кто избрал диету долголетия, включающую цельные зерна, орехи, фрукты и овощи плюс умеренное количество рыбы, даже на 10 лет больше.

Ученые утверждают, что внесение устойчивых изменений в диету может быть ключом к здоровому будущему.

Исследователи также отмечают важность внедрения налогов и субсидий для поддержания здорового питания и политики, направленной на улучшение доступности здоровой пищи. Это может не только оказать положительное влияние на здоровье граждан, но и помочь решить системные проблемы общественного здоровья.

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