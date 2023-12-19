Ученые ответили о которой нужно просыпаться, чтобы стареть медленнее
Старение – это естественный процесс, происходящий с каждым человеком. Однако есть способы замедлить его. Один из них – это качественный сон.
Врач общей практики и эстетической медицины Кумкум Мишра объясняет, что здоровый сон может существенно замедлить процессы старения. Она рекомендует взрослым спать не менее 8 часов в сутки.
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Когда мы спим, наш мозг и организм работают над восстановлением. Ночью производится гормон роста, контролирующий обновление клеток и задействованный в построении соединительной ткани.
Чтобы сон был качественным, важно засыпать и просыпаться в одно и тоже время. Также не стоит лежать на кровати просто так, нужно приучать мозг к тому, что кровать – это место для сна.
Американский невролог Говард Такер, которому уже 101 год, считает, что секрет долголетия кроется в генетике и образе жизни. Он до сих пор работает полный рабочий день и соблюдает здоровый образ жизни.
Таккер ест сезонные овощи и фрукты, редко пьет кофе и предпочитает разные чаи. Первый прием пищи у него – в начале дня.
Изменения, которые можно заметить, если спать 8 часов в сутки
Если вы будете спать 8 часов в сутки, вы заметите следующие изменения:
- Вам будет легче просыпаться по утрам.
- Вы будете чувствовать себя более энергичными в течение дня.
- Ваша кожа будет выглядеть более свежей и молодой.
- Вы будете лучше сконцентрироваться и запоминать информацию.
- Ваше настроение будет более положительным.
Итак, если вы хотите замедлить процессы старения, обязательно уделяйте достаточно времени сну.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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