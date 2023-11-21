Ученые ответили, сколько кофе в день нужно пить для улучшения работы мозга

Исследование подтверждает, что употребление большого количества кофе может оказывать положительное влияние на работу мозга. Ученые изучили мозг более 2 тыс. человек в возрасте от 45 до 74 лет, сравнивая четыре группы людей по количеству выпитых чашек кофе ежедневно.

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Результаты исследования показали, что употреблявшие 3-4 чашки кофе в день имели сильнейшую структуру мозга, учитывая такие факторы, как сохранение толщины коры, что обычно связано с высшим интеллектом, пишет Mindbodygreen.

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Было всего 4 группы испытуемых:

Меньше 1 чашки кофе в день; 1-2 чашки кофе в день; 3-4 чашки кофе в день; 5-6 чашек кофе в день.

Это дополняет существующие доказательства того, что кофе способствует общему здоровью и мозговой деятельности. Кофе уже известен своей способностью замедлять снижение когнитивных функций и может снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Другие исследования показали, что кофе способствует снижению частоты сердечнососудистых заболеваний, рака, а также неврологических, метаболических заболеваний и заболеваний печени.

"Результаты свидетельствуют, что 3-4 чашки кофе в день могут быть оптимальными для сохранения важной структуры мозга, улучшения когнитивных функций и общей активности мозга", – заключили исследования.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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