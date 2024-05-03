Ученые показали, как выглядела неандертальская женщина, жившая на Земле 75 000 лет назад (фото)

Британская команда археологов представила реконструированное лицо неандертальской женщины, жившей 75 000 лет назад. Это открытие бросает вызов стереотипам о неандертальцах как о жестоких и неутонченных существах.

Женщина, названная Шанидар Зет в честь пещеры в Иракском Курдистане, где в 2018 году был найден ее череп, скончалась в возрасте около 40 лет. Ее скелет был найден под огромным каменным маркером, что дало повод для спекуляций о погребальных ритуалах неандертальцев, пишет ScienceAlert.

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В течение почти 50 лет после первых раскопок, проведенных американским археологом Ральфом Солецким, место раскопок оставалось неизученным из-за политических трудностей. Лишь недавно группе из Кембриджского и Ливерпульского университетов Джона Мура удалось вернуться в Шанидар.

С помощью 3D-печати и реконструкции специалисты воспроизвели лицо Шанидар Зет. Череп неандертальцев отличался от человеческого, но реконструкция показывает, что "при жизни эти отличия не были столь резкими". Исследования подтверждают, что у людей есть общая ДНК с неандертальцами.

Череп неандертальца. Источник: Джейми Симондс/BBC Studios

Реконструированное лицо. Источник: Джейми Симондс/BBC Studios

Череп Шанидар Зет, считающийся лучше сохранившейся неандертальской находкой этого столетия, был поврежден камнепадом вскоре после ее смерти. Исследования пролили новый свет на жизнь и смерть неандертальцев в Шанидаре.

Шанидар Зет – пятое тело, найденное в кластере, где в течение нескольких сотен лет хоронили неандертальцев. Считается, что камень над Шанидаром Зет использовался как ориентир для странствующих неандертальцев, чтобы вернуться к месту захоронения. Исследования бросают вызов стереотипам о неандертальцах. Археологи нашли доказательства, свидетельствующие о заботе о неандертальцах, которые не могли самостоятельно передвигаться.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

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