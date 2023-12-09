Ученые предупредили тех, кто работает ночью: будут серьезные последствия

Ученые исследовали влияние ночной смены на рабочих. Отмечается, что работа ночью имеет повышенный риск здоровья.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry. Его авторы утверждают, что работники, работающие в ночное время, имели втрое больше шансов попасть в несчастный случай на производстве и вдвое чаще попасть в автомобильную аварию по дороге с работы домой.

Исследование Института психического здоровья GGZ Дренте показало, что большая часть работников, работающих в ночную смену, страдают нарушением сна. Ученые проверили более 37 тыс. участников исследования.

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Выяснилось, что регулярные ночные смены оказали наибольшее негативное влияние на половину ночных работников. Они сообщили, что спят менее шести часов в день. Около 51% имели, по крайней мере, одно нарушение сна, а 26% столкнулись со многими проблемами, связанными со сном.

Интересно, что участники-мужчины спали меньше часов, чем женщины, а женщины были подвержены нарушениям сна. Кроме того, молодые люди до 30 лет и люди с более низким уровнем образования были более подвержены различным нарушениям сна из-за проблем со сменной работой.

Исследовательница Марике Лансел отметила трудности, с которыми сталкиваются ночные работники при синхронизации с дневной средой, признав, что полностью предотвратить негативные последствия ночной работы маловероятно.

Несмотря на определенные ограничения исследования, его результаты дают важную информацию для работодателей в отраслях с переменной работой, помогая в разработке стратегий смягчения неблагоприятного воздействия ненормированного рабочего времени на здоровье сна.

Кому запрещается работать в ночное время

Добавим, что согласно Трудовому кодексу Украины к работе в ночное время запрещается привлекать:

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

лиц младше восемнадцати лет;

работников других категорий, предусмотренных законодательством, в частности, родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также опекунов (попечителей), одного из приемных родителей, одного из родителей-воспитателей.

Привлечение женщин к работам в ночное время не допускается, за исключением отраслей народного хозяйства, где это вызывается особой необходимостью и разрешается как временная мера. Указанные ограничения не распространяются на женщин, работающих на предприятиях, где заняты только члены одной семьи.

Ранее ученые объяснили, что искусственное освещение во время сна может вызвать серьезные нарушения психики.

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