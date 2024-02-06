Ученые превратили чистую воду в металл (видео)

Ученые впервые смогли создать "металлическую" воду на Земле, открывающую новые возможности для изучения этой фазы воды и условий на других планетах.

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Чистая вода обычно не производит электричество, но ученые уже знали, что при экстремально высоком давлении она может стать "металлической", то есть электропроводящей. Однако создание такого давления в лаборатории является сложной задачей. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

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Новое исследование показало, что "металлическую" воду можно получить и другим способом: путем контакта чистой воды с электроразделяющим щелочным металлом.

Ученые из Чешской академии наук и Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie в Германии экспериментировали со сплавом натрия и калия. Они поместили каплю сплава в вакуумную камеру и добавили в нее тонкую пленку чистой воды.

При контакте с металлом вода приобрела золотистый блеск и стала электропроводящей. Это свидетельствует о том, что вода действительно превратилась в "металлическую" фазу.

Исследование позволяет лучше понять фазовый переход воды, а также условия на ледяных планетах Солнечной системы, где, вероятно, существует жидкий металлический водород.

"Наше исследование не только показывает, что металлическая вода действительно может производиться на Земле, но также характеризует спектроскопические свойства, связанные с ее прекрасным золотистым металлическим блеском", – говорит Роберт Зайдель, один из авторов исследования.

Напомним, ученым удалось поймать причудливое глубоководное существо, охотящееся в темноте уже 300 млн лет.

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