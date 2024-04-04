Ученые раскрыли неожиданную пользу винограда для мозга

Исследования, проведенные командой доктора Джона Пеццуто из Университета Западной Новой Англии, выделили виноград как возможный ключ к здоровью и долголетию.

Основные выводы исследования, опубликованного в научных журналах, указывают на то, что употребление даже небольшого количества винограда ежедневно может оказать значительное влияние на наше здоровье. В частности виноград помогает бороться с ожирением печени, улучшает работу мозга и даже влияет на метаболические процессы, пишет Knowridge Science Report.

Результаты исследования показали, что потребление небольшого количества винограда может помешать прогрессированию жировой печени и продлить продолжительность жизни. Кроме того, виноград имеет потенциал улучшить когнитивные функции, что делает его интересным в контексте профилактики когнитивного понижения, связанного с возрастом.

Читайте также: 6 лучших видов орехов для похудения

Исследователи из Университета Западной Новой Англии обнаружили, что виноград может:

Предотвращать ожирение печени: благодаря антиоксидантам виноград может помочь защитить печень от повреждений, вызванных диетой с высоким содержанием жира.

Продолжить жизнь: исследование на животных показало, что употребление винограда может продлить жизнь на 4-5 лет.

Улучшить работу мозга: виноград поможет защитить мозг от возрастных изменений и улучшить когнитивные функции.

Повлиять на метаболические процессы: виноград может помочь организму лучше перерабатывать питательные вещества и вырабатывать энергию.

Ранее эксперты назвали виды рыбы, не содержащие ртуть и безопасные для употребления.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!