Ученые раскрыли тайну гигантского яйца, которому 66 млн лет (фото)

Ученые разгадали тайну окаменелости, напоминающую спущенный американский футбольный мяч. Археологическая находка была обнаружена в 2011 году и хранится в Национальном музее естественной истории Чили.

Ископаемое яйцо, которому более 66 миллионов лет, было найдено на острове Сеймур в Антарктиде. Некоторые исследователи утверждают, что его возраст может достигать 68 миллионов лет, пишет IFLScience.

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После подробных исследований и анализов ученые пришли к выводу, что яйцо принадлежит вымершей гигантской морской ящерице или змее, жившей в эпоху динозавров.

Размер окаменелости составляет 29 см на 20 см, что делает ее вторым по величине яйцом в мире. Первое место занимают яйца вымерших гигантских нелетающих птиц-слонов Мадагаскара.

Лукас Легендр, палеонтолог из Техасского университета, отмечает: "Это новое яйцо – первое ископаемое яйцо, найденное в Антарктиде, и оно является самым крупным яйцом с мягкой скорлупой, которую когда-либо находили".

Он также добавляет: "Яйцо напоминает спущенный футбольный мяч. Оно вытянуто, деформировано, с множеством трещин и складок на поверхности. Одна сторона уплощена, что свидетельствует, что оно лежало на морском дне. Скорлупа очень тонкая и плохо минерализована, как у яиц ящериц и змей".

Яйцо было найдено чилийскими учеными в скале, где также были обнаружены окаменелости нескольких других динозавров. Все эти находки хранятся в Национальном музее естественной истории Чили.

По мнению ученых, единственными существами, которые могли отложить такое яйцо в Антарктиде, были мозазавры (морские ящеры) и более длинные плезиозавры.

Это открытие изменило представление ученых об этих животных, ранее считавшихся живородными.

Напомним, палеонтологи Китая совместно с коллегами из Германии и Мьянмы обнаружили уникальную находку – сохранившиеся в янтаре ископаемые остатки ленточного червя ему 99 миллионов лет.

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