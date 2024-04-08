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Ученые раскрыли тайну гигантского яйца, которому 66 млн лет (фото)

Былим Елена

Ученые раскрыли тайну гигантского яйца, которому 66 млн лет (фото)

Ученые разгадали тайну окаменелости, напоминающую спущенный американский футбольный мяч. Археологическая находка была обнаружена в 2011 году и хранится в Национальном музее естественной истории Чили.

Ископаемое яйцо, которому более 66 миллионов лет, было найдено на острове Сеймур в Антарктиде. Некоторые исследователи утверждают, что его возраст может достигать 68 миллионов лет, пишет IFLScience.

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После подробных исследований и анализов ученые пришли к выводу, что яйцо принадлежит вымершей гигантской морской ящерице или змее, жившей в эпоху динозавров.

Размер окаменелости составляет 29 см на 20 см, что делает ее вторым по величине яйцом в мире. Первое место занимают яйца вымерших гигантских нелетающих птиц-слонов Мадагаскара.

Лукас Легендр, палеонтолог из Техасского университета, отмечает: "Это новое яйцо – первое ископаемое яйцо, найденное в Антарктиде, и оно является самым крупным яйцом с мягкой скорлупой, которую когда-либо находили".

Он также добавляет: "Яйцо напоминает спущенный футбольный мяч. Оно вытянуто, деформировано, с множеством трещин и складок на поверхности. Одна сторона уплощена, что свидетельствует, что оно лежало на морском дне. Скорлупа очень тонкая и плохо минерализована, как у яиц ящериц и змей".

Ученые раскрыли тайну гигантского яйца, которому 66 млн лет (фото)
Ученые раскрыли тайну гигантского яйца, которому 66 млн лет (фото)

Яйцо было найдено чилийскими учеными в скале, где также были обнаружены окаменелости нескольких других динозавров. Все эти находки хранятся в Национальном музее естественной истории Чили.

По мнению ученых, единственными существами, которые могли отложить такое яйцо в Антарктиде, были мозазавры (морские ящеры) и более длинные плезиозавры.

Это открытие изменило представление ученых об этих животных, ранее считавшихся живородными.

Напомним, палеонтологи Китая совместно с коллегами из Германии и Мьянмы обнаружили уникальную находку – сохранившиеся в янтаре ископаемые остатки ленточного червя ему 99 миллионов лет.

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