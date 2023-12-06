Ученые рассказали о деревьях, которые могут ''ходить'' (фото)

В лесах индийского субконтинента происходит удивительное явление – деревья баньян "ходят". Дерево передвигается по лесной подстилке со скоростью, которая в основном незаметна для людей, реагируя на окружающую среду и адаптируясь к экосистеме.

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Эти деревья, священные в индуизме, расширяют свою среду корнями, которые являются гибкими и могут "ползать" таким образом, что позволяет им изменять положение для оптимального солнечного света и питательных веществ. Благодаря этой способности баньяны признаны самыми большими в мире по площади, которую они могут охватить как особи, сообщает IFLScience.

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В Индии растет самое большое в мире баньяновое дерево. Оно находится в штате Андхра-Прадеш, известное как Тиммамма Марриман, оно имеет площадь 19 107 кв. Далее на очереди идут дерево Кабир Вад (17520 кв. м) в Гуджарате и гигантское дерево баньян в Мадже (16 770 кв. м).

Баньяны также известны как "инжир-душитель". Они растут из семян, которые попадают на другие деревья, а затем пускают свои корни вниз, чтобы задушить их. Когда дерево-хозяин отмирает, баньян испускает свои характерные корни, поддерживающие ветви, которые выглядят как другие деревья.

Помимо своей биологической уникальности, баньяны имеют важное символическое значение в Индии. Они называются "Вата-Викша" и связываются с Ямой, богом смерти. Поэтому дерево часто выращивают у крематориев в некоторых деревнях.

Согласно индуизму, Кришна произнес свою проповедь священной Бхагавад Гиты, стоя под баньяновым деревом. Индуистское космическое "мировое дерево" также изображает перевернутый баньян, который имеет свои корни в небесах и растет своими корнями к Земле.

На протяжении веков баньяне ассоциировались с жизнью, плодородием и воскресением.

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