Ученые рассказали о преимуществах заниматься физическими упражнениями в одно и то же время ежедневно

Новое исследование, проведенное Университетом Манчестера, показывает, что установление регулярного ритма физических упражнений в одно и то же время каждый день может иметь многочисленные полезные эффекты.

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Исследование, проведенное на мышах, показало, что это улучшение может влиять на локальные биологические часы в суставах и позвоночнике. Об этом пишет Sciense Alert.

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Мозг имеет центральные биологические часы, но также существуют другие, более локализованные часы в разных частях организма. По результатам исследования, физические упражнения могут сбрасывать эти локальные часы в одно и то же время каждый день, способствуя их лучшей синхронизации с центральными часами в мозге.

"Наши результаты показали, что физическая активность утром, связанная с ежедневным циклом сна, передает информацию о времени от центральных светочувствительных часов в мозгу до несущих вес скелетных тканей", - объясняет Кинг-Джун Мэн, хронобиолог в Университете Манчестера.

Исследование использовало генетические отчеты для мониторинга часов в хрящах и позвоночнике мышей, которые тренировались в разное время. Результаты указывают на возможность улучшения синхронизации часов в разных частях организма и подчеркивают важность регулярности физических упражнений для общего здоровья костей и суставов.

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