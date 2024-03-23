Ученые реконструировали лицо женщины-'вампира', скончавшейся в 16 веке

Благодаря мастерству Сисеро Мораиса, эксперта по реконструкции лица, женщина, похороненная в XVI веке с каменным кирпичом во рту, снова "ожила". Ее останки были найдены в братской могиле жертв чумы на острове Лаццаретто Нуово в Венецианской лагуне, сообщает IFLScience.

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В ходе раскопок 2006 года исследователи обнаружили останки женщины, которая, вероятно, умерла во время эпидемии чумы 1576 года. Этот период был отмечен паникой и предрассудками, что часто приводило к приписыванию сверхъестественных причин таким болезням, как чума.

Еще задолго до написания истории о Дракулой Европе охватила вампирская истерия. Люди искали потусторонние объяснения разрушительным нашествиям, поразившим их общины.

В этом случае женщина была похоронена за столетие до появления знаменитого романа Брема Стокера. Каменный кирпич в его рту свидетельствовал о страхе, что он может восстать из мертвых как вампир и распространять болезнь из-за своей якобы кровожадности.

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Последующие исследования показали, что к моменту смерти женщине было около 60 лет, и она, вероятно, принадлежала к низшему социальному классу, о чем свидетельствует ее преимущественно вегетарианская диета.

Чтобы восстановить ее внешность, 3D-дизайнер и судебно-медицинский эксперт Сисер Мораис использовал передовые технологии. Он тщательно реконструировал черты лица, создав цифровую карту черепа и наложив на нее черты лица современных людей.

Интересно, что эксперименты Мораиса показали, что кирпич могли положить в рот женщины после ее смерти, не нанеся значительного вреда ее зубам или мягким тканям. Однако остается загадкой, было ли это сделано намеренно.

Напомним, израильские археологи нашли туннельный комплекс тайников в возрасте 2 тысяч лет.

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