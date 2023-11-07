Ученые сказали, что произойдет с телом в космосе без скафандра

Загадка космоса всегда интересовала человечество. Пока лишь немногим более 600 человек имели возможность побывать на орбите вокруг планеты.

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Космонавты отправляются в космические путешествия в специальных костюмах. Как пишет IFLScience, без защитного снаряжения тело в космосе не разразится, однако может пострадать.

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Отсутствие атмосферного давления и нехватки кислорода являются главными угрозами при бескостюмном пребывании в космосе. Отсутствие давления приводит к быстрому испарению жидкости, что означает, что кожа, рот и глаза могут расплываться.

Отсутствие давления также может привести к образованию пузырьков в жидкостях организма, которые могут вызвать серьезные проблемы.

Но важно отметить, что ваше тело не разразится в космосе. Кожа достаточно эластичной, и вы можете распухнуть, но это не приведет к взрыву. К сожалению, вы потеряете сознание из-за нехватки кислорода примерно через 15 секунд. Если удастся спасти вас, вы столкнетесь с проблемами от опасного излучения от Солнца.

Ультрафиолетовый свет может вызвать сильные солнечные ожоги, а более энергичный свет, такой как рентгеновское излучение, может повредить вашу ДНК и увеличить риск рака.

Ранее в NASA опубликовали записи о том, как "звучат" объекты Солнечной системы.

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