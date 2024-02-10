Ученые сказали, какой популярный продукт значительно повышает давление и провоцирует сердечные приступы

Новое исследование показало, что простой перевод на соль, обогащенную калием, может помочь снизить артериальное давление и риск сердечных приступов и инсультов.

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Ученые исследовали, что избыток соли (натрия) повышает риск высокого кровяного давления, поэтому всем страдающим гипертонией рекомендуется уменьшить количество соли в рационе, пишет ScienceAlert.

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Отмечается, что людям трудно изменить способ приготовления пищи, по-другому приправлять еду, выбрать из полок супермаркета продукты с низким содержанием соли и принять менее соленый вкус. Однако есть простое и эффективное решение: обычную соль нужно заменить солью, обогащенной калием. Ее можно использовать так же как обычную соль, и большинство людей не замечают никакой существенной разницы во вкусе.

"Переход на соль, обогащенную калием, возможен так, как сокращение потребления соли – нет. Наше новое исследование делает вывод, что клинические рекомендации по гипертонии должны давать пациентам четкие рекомендации по переходу", – пишет издание.

Что такое соль, обогащенная калием?

Соли, обогащенные калием, заменяют часть хлорида натрия, образующего обычную соль, хлоридом калия. Их также называют солью с низким содержанием натрия, солью калия, солью сердца, минеральной солью или солью с пониженным содержанием натрия.

Хлорид калия выглядит так же как хлорид натрия, и очень похож на вкус.

Соль, обогащенная калием, снижает АД не только потому, что она уменьшает потребление натрия, но и потому, что она увеличивает потребление калия. Недостаточное количество калия, в основном поступающего из фруктов и овощей, является еще одной основной причиной высокого кровяного давления.

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