Ученые сказали, стоит ли позволять собаке лизать ваше лицо

Владельцы собак знают о такой особенности домашних любимцев, как облизывание лица своим хозяевам. Эта привычка является инстинктивным поведением собак, используемых для общения, выражения эмоций и поддержки гигиены.

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Исследования показали, что собаки чувствительны к человеческим эмоциям и могут облизывать лица чаще, когда их хозяева скучают или плачут. Как сообщает sciencealert, слюна собак может содержать ряд микроорганизмов, которые потенциально опасны для людей. Они опасны у большинства людей с ослабленным иммунитетом, открытыми ранами или для детей.

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Какие риски контакта с собачьей слюной:

Зоонозные инфекции: Редкие, но серьезные заболевания, передающиеся от собак из-за облизывания, например Capnocytophaga canimorsus, Pasteurella multocida.

Бактерии, устойчивые к антибиотикам: Собачья слюна может содержать бактерии, несущие гены стойкости к антибиотикам, и передавать их людям.

Однако исследования показали, что риск заражения от облизывания собак в целом низкий.

В PetMD объяснили, что следует смывать слюну теплой водой с мылом, если собака облизала ваше лицо, особенно если вы чувствуете дискомфорт. Также следует обратить внимание на реакции своего организма и, в случае каких-либо побочных эффектов, консультироваться с врачом.

Если вы не уверены в любом влиянии слюны собаки, безопаснее обратиться за медицинской помощью.

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