Ученые случайно завязали самый маленький и тугой узел, состоящий только из 54 атомов.

Ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде и Китайской академии наук случайно создали самый маленький и самый тугий молекулярный узел в истории. Узел, имеющий форму трилистника, состоит только из 54 атомов и имеет коэффициент пересечения магистрали (BCR)18.

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Об этом пишет Science Alert. BCR – это мера того, насколько прочен узел. Чем меньше BCR, тем крепче узел. Большинство молекул органических молекулярных узлов имеют BCR от 27 до 33.

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Узел был создан в ходе эксперимента по синтезу ацетилидов металлов. Когда исследователи соединили ацетилид золота с другой углеродистой структурой, они неожиданно получили трилистник вместо ожидаемой золотой цепи.

"Это достаточно сложная система, и, честно говоря, мы не знаем, как это происходит", – сказал один из авторов исследования Ричард Пуддефатт.

Ученые считают, что этот узел может иметь важное значение для понимания того, как образуются микроскопические узлы в ДНК, РНК и разных белках. Он также может использоваться для создания новых материалов с уникальными свойствами.

"Молекулярные узлы, синтез которых вызывает множество проблем, могут играть важную роль в структуре и функции белка, а также в полезных молекулярных материалах, свойства которых зависят от размера узловой структуры", – объясняют исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Этот прорыв является еще одним примером того, как случайность может привести к важным научным открытиям.

Ранее учёные опровергли, что известная всем теорема принадлежала перу Пифагора.

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